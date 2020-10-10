37歲女星千田愛紗（愛紗）來台灣發展20多年，受到不少觀眾喜愛，近日她在社群網站興奮透露自己2個月甩肉5公斤，尤其大腿整整瘦了一圈，並向大家分享減肥5重點。
愛紗在IG曬出近照，只見她紮起丸子頭，身穿白色字母上衣搭配長版格紋外套，下半身則穿著格紋短褲，露出越來越細的大腿，足見其減肥成果。
愛紗甩肉有成，讓她忍不住開心發文：「我這兩個月默默努力消腫了5公斤!!5公斤!!5公斤!!不但身體變輕，每天的精神都變好。」並大方公開瘦身5訣竅，健康飲食、吃對東西、吃對時間、適當的運動，很好的睡眠。
愛紗去年因前夫周洺甫偷腥，痛斬短命3年婚，揮別婚變陰霾後，今年8月被拍到和雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥Ivan一起甜蜜遛狗，事後她即坦言新戀情剛萌芽，雖然不會太快再走入婚姻，但也不排斥婚姻，「現在放慢腳步，一步一步慢慢來」。
(中時新聞網)
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