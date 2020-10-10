立法院經濟委員會日前邀請農委會進行業務報告，藍委陳以信質詢時表示，進口豬價的優勢高於國產豬，百億基金其實是要傾銷和補助價差，沒想到農委會主委陳吉仲竟爆氣拍桌。對此，台北市議員王世堅直言，陳吉仲的情緒控管有問題，甚至還建議他應該要去做心理輔導，並批評他的態度非常可惡。

王世堅9日在中天政論節目《頭條開講》中表示，他認為陳吉仲情緒控管有問題，不用叫他下台，倒是要強制叫他去心理輔導。對於陳吉仲稱自己很辛苦，王世堅直言，「陳吉仲你要搞清楚，不是只有你辛苦，各部會首長都辛苦、所有立委都辛苦，所以不要講這種話」。

王世堅認為，像產銷跟補貼這些農委會主委的基本功都做不好，造成農民損失，陳吉仲切腹都沒用，也沒有人要他切腹，所以希望陳吉仲不要講這樣子的話，而所有部會首長和國會議員都只有一個目的，就是要解決問題，「但陳吉仲上任以來很多的表現，是在製造問題」。

面對陳以信質詢，陳吉仲卻氣急敗壞地回答，王世堅忍不住痛批，「天哪，你那什麼態度？好像說，有啦，我們政府要怎麼做，即便要補貼、要傾銷也我家的事情，你這個態度變成是這樣，所以這非常可惡」。

王世堅指出，陳吉仲動不動就說，你問這個是侮辱我們全體農民，「拿農民當擋箭牌、護身符，憑什麼？到現在也沒有一個豬農在說，談到這個議題是在汙辱農民。沒有，這是在談你政府的政策」。

王世堅覺得，雖然陳以信和他立場不同，但陳以信有質詢的權利，而且他也不是要給陳吉仲難堪，那陳吉仲應該就事論事來回答才對。

王世堅也說，還是期勉陳吉仲「任勞任怨」，但他到現在為止的態度，除了氣急敗壞，就是傲慢，「那種展現權力的傲慢，憑什麼？你又不是人民選來的，你是被民選的政府任用的官員」。

最後，王世堅呼籲陳吉仲，應該回復農民的本質，幫農民做一點事情。

(中時新聞網)