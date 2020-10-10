科技部前部長陳良基鼓勵青年學者投入科研，提出「愛因斯坦」與「哥倫布」計畫，鼓勵學術新秀，但新任部長吳政忠上任後，大刀一砍2億元預算，將兩項計畫刪除，引起學界批評。對此科技部回應，已啟動對應專案計畫，也將持續編列經費支持。

媒體今日報導，科技部砍掉才辦理兩年的「愛因斯坦」與「哥倫布」兩大年輕學者獎助計畫，兩項經費補助1年高達12億院預算，本周提出新版年輕學者計畫，即「2030跨世代年輕學者方案」，總預算比原計畫少2億元，但放寬申請年齡門檻。

吳政忠日前前往立法院教文會備詢時說明，並沒有刪除相關計畫，考量人才經費不適合放在前瞻預算，因此將兩大青年學者培育計畫挪到一般預算。

即便吳政忠已提出說明，外界仍有質疑。科技部今日透過新聞稿回應，指出目前已推動多項補助策略及對應的專案計畫。

科技部也提到，為布局2030跨世代優秀科研人才，在「年輕學者養成計畫」基礎上，自110年推動「2030跨世代年輕學者方案」，強化集中資源，留、攬兼備，照顧長期在國內貢獻的學者，輔以「2030跨世代年輕學者方案」的延攬功能，且主持費維持一樣的加碼力道，期以常態性補助機制，給予年輕學者更加穩定和永續的支持。

至於107年起推動之「年輕學者養成計畫」，科技部則說，係由前瞻基礎建設計畫特別預算支應，110年後仍持續編列經費予以支持。

科技部強調，110年「2030跨世代年輕學者方案」，以及持續由前瞻特別預算推動的「年輕學者養成計畫」，共編列約18億元，將逐年增加經費編列，並跨部會資源合作，擴大對國家科技人才支持力道。

(旺報 )