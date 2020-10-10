蔡英文總統雙十國慶講話，在許多細微處展現對大陸的善意。通篇演講主軸在於對內訴求團結及提振信心，少了煽動性的對抗字眼，對近期美、日、捷克等高官訪台的外交成就，也淡化處理；使用新冠肺炎，不稱「武漢肺炎」；更罕見引用習近平說過的話，以此呼籲兩岸共同維護區域和平，正視並肯定大陸在國際上展現大國擔當的承諾。

善意一，不提「政治前提」。蔡總統向對岸喊話，「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」，對照今年元旦蔡總統說「會在機會適當、不設政治前提情況下，與中國展開有意義的交流」。此次拿掉「政治前提」這句，展現靈活，也或許是國台辦日前在官方微博批民進黨「不設政治前提就是一種前提」的回應。

善意二，減少對抗性字眼。今年元旦蔡總統曾表示，「破壞台海現狀的是中國」、「中國利用九二共識正在掏空中華民國」、批中共的濫權讓「一國兩制信用破產」等。這次國慶談話則強調兩岸當務之急「是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道」，對香港局勢，也僅在列舉區域局勢熱點時提到「各國關切的港版國安法實施」，沒有再對一國兩制尖銳批判。

善意三，淡化外交成就。近段時間美國衛生部長、國務院次卿、日本前首相、捷克參議院議長等官員相繼訪台，蔡總統只用「表達他們對台灣的敬意」來詮釋，沒有再藉此強調「台美關係史上最好」云云，減少刺激大陸，對台美關係的著墨，也多著重在經濟層面，未提軍售等議題。

善意四，引用習近平的話。蔡總統說，注意到對岸領導人在聯合國視訊演說公開表示「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」，並期許這是一個真正改變的開始。可說是選擇相信習的話，並導向共同維護區域和平，而非一概否定。

善意五，用新冠肺炎一詞。今年以來，政府官員或媒體使用「武漢肺炎」或「新冠肺炎」，幾乎可反映其反中或友中立場。蔡總統這次公開使用新冠肺炎，有帶頭作用，也是種細微善意；此外，還特別提到張莞爾護理師，她在2月時隻身前往湖北，完成將血友病少年接回台的任務，也有一定意義。

善意六，中華民國次數多於中華民國台灣。大陸將「中華民國台灣」視為台獨借殼上市，這次ROC出現4次，ROC台灣出現2次，但在「中華民國109年的國慶日」、「中華民國生日快樂」都是使用正式國號。

若要挑出通篇演講較有挑釁味的，可能就是「示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全」，但蔡總統也說，在策略上「會保持彈性、靈活應變」。當然，中共也不是吃素的，除了聽其言，更要觀其行，接下來，就看北京如何接球。

(旺報 )