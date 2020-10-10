服務業的都市傳說？日前有網友分享，有2招便會馬上招來客人。只要趁空檔吃飯或上廁所時，便會瞬間喚醒魔咒，不但客人上門，而且一來就是一大票，就有網友發文抱怨這個奇怪現象，引起廣大共鳴，同行各個心有戚戚焉，直呼「真的屢試不爽！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上大吐苦水，說明自己本身從事服務業，但他忍不住要抱怨一個奇怪現象，「為什麼客人來都一起來，點餐一起點,，結帳一起結」有次還讓他忙到耽誤下一份兼職，只好無奈打電話請假，怎料，請假完後就沒客人了。

奇怪現象讓他無奈直呼，「你們說好的是吧，這不是莫非定律是台灣奇案」。而這樣的一番話也讓許多服務業同行有感，「只要一坐下來吃飯，客人馬上進來」、「同感！吃飯時客人都會很有默契的一起湧進來」、「我以前上班的時後躲起來吃飯還會被客人找到，招喚出來服務他」、「客人真的很愛吃飯的時候來」、「我懂，每次剛微波完午餐，客人就來了」。

此外，也有許多同行分享，除了吃飯之外只要上廁所，客人便會上門，「不止吃飯，有時候上廁所也是，忙店務弄了一個小時都沒客人進門，想說去上個廁所，剛坐下客人就進來了」、「真的！上廁所也是，而且越急還會越多人」、「肚子絞痛的時候也是」。另外，有餐飲業的網友分享魔咒，「只要說出今天滿閒的，客人就會像約好的一起出現，而且就那一波」。

(中時新聞網)