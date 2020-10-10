台灣女星楊丞琳（Rainie Yang）和大陸男星李榮浩自2015年開始交往，直到2017年大方認愛，兩人在去年9月宣布結婚，但因疫情關係小倆口始終分隔台灣、大陸兩地，僅能透過網路放閃，昨日（9日），楊丞琳在IG上曬出一張小狗的照片，更大膽寫下「狗界李榮浩」，另類的搞笑恩愛瞬間引發熱議。

楊丞琳個性親民大方，不定期就會在社群平台上分享工作花絮及生活日常，但就在昨日的IG限時動態中，她發出一張米格魯的萌照，並配文表示這是「狗界李榮浩」，更直接標記老公李榮浩的帳號「lironghao85」。

在 Instagram 查看這則貼文 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 19 日 上午 12:21 張貼

只見畫面中的狗狗有著黃、白、黑三種毛色，牠瞭望遠方，眼神中帶著一絲憂鬱氣質，確實神韻與李榮浩頗有幾分相似。楊丞琳與李榮浩甜蜜互動一曝光瞬間引發討論，可見小倆口感情依舊甜蜜穩定，很快就登上了微博熱搜。

趣味動態讓粉絲們看了忍不住直呼：「說實話不像啊，李榮浩眼睛哪有這麼大」、「眼睛比李榮浩大多了…」、「情人眼裡出西施」、「有朝一日我的狗熱搜第一了謝謝楊丞琳的認可它是一隻三個月的比格犬」等，更有粉絲紛紛貼出「貓界李榮浩」回應，十分搞笑。

更有粉絲紛紛貼出「貓界李榮浩」回應，十分搞笑。（圖／摘自微博@我不是摇摇我是尧尧）

(中時新聞網)