蔡政府將開放萊豬進口爭議延燒，民進黨副祕書長林飛帆被挖出2012年時，曾痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」，如今卻護航，挨批雙標。台北市長柯文哲妻子陳佩琪10日雙十節在臉書酸，應直接道歉，承認自己因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋。

陳佩琪表示，萊豬爭議尚未平息，再講什麼也無法改變任何事實，但這幾天一直提到，某位以前帶領上街反萊豬的社運人士，說他拿人手短，現在卻為執政黨的萊豬進口政策護航，他則辯稱是當時政府沒說要符合國際標準，所以才反對，現在政府說要符合國際標準了，所以他不反對了，甚至極力護航。

「這種說法，在媒體發達的時代很容易被打臉！」陳說，突然想到丈夫以前講過的一句話「 當家才知當家難」，這個黨既然當家了，而且感覺會千秋萬世、永遠執政，那麼就該想想要如何圓自己過去過說的話、做過的事？」

陳指出，因沒人想吃含有可能有副作用的食品添加物的食物，台灣現在也沒說飢荒到非進口這個不可，所以大家承認萊豬非醫學爭議，而是政治問題，既然是政治問題，這位民運人士和其服務的政黨想繼續執政，那就直接跟國人說換到什麼優惠的關貿協議不就好了。

陳說，雖不是每戶人家都靠做生意維生，但出口優惠多，進口東西便宜，每個人都有好處，加上公司獲利多，股票漲起來，也是全民受惠，所以現在既無法靠「要符合國際標準、要標示清楚」這2個理由來圓自己過去反對的理由，實際經貿上也沒換到什麼好處。

「那就直接承認自己因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋！」陳建議，此人應直接道歉，不過，其實在台灣從政有時不得不這樣，不思如此，難道要承認說自己過去的行為、主張其實是全無專業考量，完全是用來抗爭當時的執政黨和媒體上帶風向用的？

(中時 )