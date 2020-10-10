35歲沈姓男子8日晚間前往新屋區永安漁港散心，來回走動時不斷啜泣，民眾察覺不對勁後趕緊報警，經永安派出所所長連英傑、警員陳德元、林敬幃查看，才知道沈男是因財務狀況而失志，便將他帶回派出所泡茶，不斷開導與提供社福資訊，才讓沈男重展笑顏。

事發當時，永安派出所值班警員朱忠強獲報，稱有名男子在漁港旁邊走邊哭，擔心會有意外發生。所長連英傑、警員陳德元、林敬幃便立即前往查看，沿永安漁港及南堤、北堤一帶找尋半個多小時之久才看見沈男身影。由於沈男情緒激動，加上漁港風大又飄雨，警方擔心民眾安危，便先行安撫沈男情緒，待穩定後帶回所內安置，並準備熱茶以及泡麵供食用。

一陣暖胃後，在所長連英傑的柔性勸說、耐心開導下，沈男才坦言自己因經濟壓力大，才會到海邊走走透氣，沒想到越想越難過，在員警們的一陣開導並提供一些社福資源申請方式，沈男才感覺豁然開朗、決定勇敢面對，並對於員警的耐心開導、提供熱茶熱食非常感激。

(中時 )