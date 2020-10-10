嘉義、台南地區盛產硬質玉米，不過因近來久旱不雨，導致田區乾旱情形嚴重，陸續傳出玉米發芽率不佳、缺株情勢。農委會主委陳吉仲10日下午偕嘉義縣長翁章梁、立委翁重鈞、南市府農業局長謝耀清等人，分赴嘉義縣義竹鄉及台南市鹽水區了解情形，保障農民權益。

依據中央氣象局資料，嘉義及台南地區，9至10月降雨天數僅2至3日，累積降雨量僅約30至50公釐，乾旱嚴重。陳吉仲10日前往硬質玉米2大產地嘉義縣義竹鄉及台南市鹽水區，聽取農改場朴子分場長游添榮說明乾旱及玉米生長情形。

嘉南地區的硬質玉米因久旱不雨，蒙受災情。農委會主委陳吉仲10日偕相關人員前往了解。（農糧署提供／李宜杰台南傳真）

游添榮表示，義竹鄉及鹽水區盛產硬質玉米，9月定植後卻久旱不雨，表土含水量相當低，已影響根系生長。陳吉仲則稱，勘查田區後，確實有發芽率不佳及缺株情形，目前各地區已陸續定植，將請改良場及地方政府，持續關注天候及生長情形，並請基層公所查報災情，依救助辦法規定辦理相關現金救助工作。

另外，有農民關心契作獎勵金是否會受影響？陳吉仲解釋，經勘查後，契作硬質玉米確實於生育期間遭受天然災害，因此仍得核發全額契作獎勵金，不會讓農民權益受損。

(中時 )