誰說滷肉飯不能有新吃法？今年經濟部商業司將「2020台灣滷肉飯節」頒獎典禮移師台中舉行，評選出「十全十美」十大特色滷肉飯，不但有業者以咖啡入味製作出包括拿鐵滷肉飯，更有業者不惜血本以日本及澳洲和牛做食材，甚至有素食者可食用的肉燥食，商業司長李鎂豪氣表示，傳統美食也能可以有創新作法，希望大家一起努力把台灣的飲食做得更好。

國慶連假商業司拼振興，一連三天在台中舉辦「台灣手搖茶飲嘉年華」，集結全台手搖茶飲、國飯-滷肉飯、美味茶食及愛心公益等60家業者一起端出好料，國慶日當天更結合「2020台灣滷肉飯節」頒獎活動，現場由鬍鬚張製作200人份大型的滷肉飯供民眾分享；評審團經歷長達半年嚴選，選出全台156家優質滷肉飯業者，現場也推廌「十全十美」十大特色滷肉飯。

經濟部商業司將「2020台灣滷肉飯節」頒獎活動移師台中。（馮惠宜攝）

商業司一連三天在台中舉辦「台灣手搖茶飲嘉年華」國慶日當天更結合「2020台灣滷肉飯節」頒獎活動，現場由鬍鬚張製作200人份大型的滷肉飯供民眾分享。（馮惠宜攝）

獲選「十全十美」十大特色滷肉飯，有拿鐵滷肉飯、波霸滷肉飯、夭瘦滷肉飯、黃金比例滷肉、QQ彈牙滷肉飯，關山米滷肉飯、素椒香肉燥飯、松阪豬滷肉飯、和牛滷肉飯、和牛漢堡佐和牛滷肉飯等創新十足滷肉飯，不僅食材大膽創新，顛覆想像，道道充滿驚艷，更顧及到素食者，開拓「滷肉飯」美食版圖，行銷給海內外旅客。

李鎂說，經濟部商業司從2017年開始推動台灣滷肉飯節，成功塑造「國飯-滷肉飯」的品牌形象，今年「2020台灣滷肉飯節」結合「2020台灣手搖茶飲嘉年華」，讓民眾吃國飯配國飲、慶國慶。

現場也邀請金峰魯肉飯、廣澤擔仔麵、老五鹹粥、家香味食堂、響燒肉 冷藏牛肉燒烤專門店、桃源號、玖牛餓虎-和牛滷肉飯專賣店、玉堂春魯肉飯、魯香香黃金樂排專賣店、所長茶葉蛋、鬍鬚張魯肉飯等人氣名店到場並推出限量試吃展售活動，並且端出200人份巨大滷肉飯供民眾試吃，也吸引許多民眾到場品嚐試飲。

(中時 )