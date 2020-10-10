斗六公所主辦的社造嘉年華森巴遊行，多個社區媽媽勇於露身材扮演森巴女郎，帶著小孩一起遊行，吸引民眾喝采。（周麗蘭攝）

斗六公所主辦的社造嘉年華森巴遊行，多個社區媽媽勇於露身材扮演森巴女郎，帶著小孩一起遊行，吸引民眾喝采。（周麗蘭攝）

嘉義火焰舞蹈團演出曼妙肚皮舞。（周麗蘭攝）

斗六市江厝社區媽媽們也露很大，她們穿著肚兜，露出媽媽級的背部線條。（周麗蘭攝）

斗六市森巴舞遊行的始祖是溪洲社區，社區的婆婆媽媽們熱期四射，10日遊行隊伍由她們領頭。（周麗蘭攝）

斗六市溝埧社區扮演竹林公主，男士也要反串。（周麗蘭攝）

斗六市溪洲社區環保志工抬出廢物利用打造的巨型摩托車，十分吸睛。（周麗蘭攝）

基隆市壯觀社區奧援此次斗六市社造嘉年華森巴遊行，除有火辣森巴女郎助陣，還帶來一隻大鳥。（周麗蘭攝）

斗六市幼兒園的小班、中班、大班小朋友在家長陪同下也總動員，不少小朋友穿著、拿著、臉上畫國旗，慶祝國慶日。（周麗蘭攝）

斗六市保庄社區為讓老人家也能參與，安排他們騎電動摩托車、三輪車。（周麗蘭攝）

斗六市公所為慶祝雙十國慶舉辦的社造嘉年華森巴遊行，今（10日）下午在斗六民生南路起走，隊伍綿延1公里多，近20個社區爭奇鬥豔，婆婆媽媽們勇敢穿上森巴裝、肚兜、背心，男士們難得騷包一次，幾個外縣市社團前來奧援更讓今年遊行增添驚奇，讓沿途民眾大飽眼福。

斗六市森巴舞遊行的始祖是溪洲社區，該社區的婆婆媽媽們熱力四射，扭腰擺臀很自在，10日遊行隊伍由她們領頭，在屏東縣泰武鄉泰武國中強勁有力的森巴鼓聲引領下前進。

今年遊行隊伍比往年盛大，裝扮也升級，不少社區媽媽豁出去，穿著森巴女郎裝、肚兜、背心，互相壯膽就不怕，露胸、露背、露大腿，媽媽級的線條可愛極了。

各個社區以裝扮凸顯在地特色，包括江厝社區的火龍果、林頭社區的花語露、八德社區的諸羅樹蛙、榴中社區的斑鳩媽、溝埧社區的竹林公主、崙峯社區的竹筍精靈、榴南社區的牛刨泉傳說、梅林社區的相撲運動、三平社區的柚香仙子、重光社區的柑吉啦啦隊。

奧援鼓聲、遊行隊伍的外地隊伍有屏東泰武國中及泰安國小的森巴鼓、嘉義水上鄉忠和國小森巴鼓、基隆壯觀社區、嘉義火焰舞蹈團的肚皮舞、娸鈺音樂工作室、雲林故事人協會。

市長林聖爵打扮成勇士走完全程，他表示，以遊行為斗六市民帶來視覺與聽覺的雙重饗宴，歡慶中華民國一年一度的生日，共度美好的國慶歡樂時光。

(中時 )