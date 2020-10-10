斗六市公所為慶祝雙十國慶舉辦的社造嘉年華森巴遊行，今（10日）下午在斗六民生南路起走，隊伍綿延1公里多，近20個社區爭奇鬥豔，婆婆媽媽們勇敢穿上森巴裝、肚兜、背心，男士們難得騷包一次，幾個外縣市社團前來奧援更讓今年遊行增添驚奇，讓沿途民眾大飽眼福。
斗六市森巴舞遊行的始祖是溪洲社區，該社區的婆婆媽媽們熱力四射，扭腰擺臀很自在，10日遊行隊伍由她們領頭，在屏東縣泰武鄉泰武國中強勁有力的森巴鼓聲引領下前進。
今年遊行隊伍比往年盛大，裝扮也升級，不少社區媽媽豁出去，穿著森巴女郎裝、肚兜、背心，互相壯膽就不怕，露胸、露背、露大腿，媽媽級的線條可愛極了。
各個社區以裝扮凸顯在地特色，包括江厝社區的火龍果、林頭社區的花語露、八德社區的諸羅樹蛙、榴中社區的斑鳩媽、溝埧社區的竹林公主、崙峯社區的竹筍精靈、榴南社區的牛刨泉傳說、梅林社區的相撲運動、三平社區的柚香仙子、重光社區的柑吉啦啦隊。
奧援鼓聲、遊行隊伍的外地隊伍有屏東泰武國中及泰安國小的森巴鼓、嘉義水上鄉忠和國小森巴鼓、基隆壯觀社區、嘉義火焰舞蹈團的肚皮舞、娸鈺音樂工作室、雲林故事人協會。
市長林聖爵打扮成勇士走完全程，他表示，以遊行為斗六市民帶來視覺與聽覺的雙重饗宴，歡慶中華民國一年一度的生日，共度美好的國慶歡樂時光。
(中時 )
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