今天適逢國慶日，而昨天共機又飛2架軍機侵擾我西南空域，對於兩岸若發生難以預期的衝突，美國是否會派兵來協防台灣？美國知名戰略專家達爾德（Ivo Daalder）在美媒投書透露，美智庫蘭德公司近期做了「戰爭推演」，結果發現「美國遭遇毀滅性失敗」。

美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）主席達爾德8日在美媒《芝加哥論壇報》撰文指出，多年來，美國華盛頓一再警告北京和台北雙方，不要單方面改變現狀，無論是通過武力還是宣布獨立。達爾德表示，幾十年來，雙方雖然經歷了各種波折，但始終致力於和平解決分歧，關鍵是這種情況，現在可能正在改變。

《中評社》報導稱，達爾德承認，解放軍經過數十年的發展，至今已讓北京實現「不放棄使用武力的手段」。而毫無疑問，北京會贏得與台灣的戰爭，即使這樣的衝突會讓各方付出代價。在蘭德公司最近進行的「戰爭推演」中，「美國遭遇毀滅性失敗（gets its ass handed to it）」。

他最後表示，這也就是為什麼，近期有美國智庫敦促美國官方明確表示，如果台灣受到攻擊，華盛頓將出面防禦，希望以此阻止北京採取對台動武。他說，這是有可能的，美國應該保衛台灣不受中國大陸的侵蝕和攻擊，但美國不應該把這種承諾與中國大陸政權的性質聯繫起來。

(中時新聞網)