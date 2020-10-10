中信兄弟「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」主題日邀請到最正校花Dewi簡廷芮到場開球，這也是她的開球初體驗，她透露曾看過兄弟一號重炮陳子豪的訪問，發現他雖然場上破壞力驚人，但私下會跟球棒對話，「反差萌」讓她直呼太可愛，因此特別指定陳子豪擔任開球捕手。

簡廷芮因飾演電影「我的少女時代」中校花「陶敏敏」一炮而紅，去年參與娛樂百分百的單元「凹嗚狼人殺」表現出高端玩法，使她人氣更加暴漲，此外由於爸爸是球迷，因此稍微了解棒球運動。

首次開球就挑戰從投手丘丟球，簡廷芮透露是在跟「小黑」吳俊偉練習時，吳俊偉不斷鼓勵她，認為她能挑戰從投手丘的距離高難度開球，「畢竟第一次開球，練習時很緊張怕失敗，不過小黑給我很大的信心。」

兄弟球員中簡廷芮透漏自己最欣賞陳子豪，而原因則是看過一則報導，「知道他是知名的重砲手，很會打全壘打，但看過新聞知道他會跟球棒說話，會說『今天要表現好一點喔，給你很多次機會了』，我想說天啊太可愛了吧！」場上力量十足的印象跟私下可愛行為，讓簡廷芮成為陳子豪的球迷。

不過由於開球太緊張，簡廷芮笑說看到陳子豪反而不敢有互動，只有跟他說加油，而簡廷芮於2局下半也登上應援舞台與兄弟啦啦隊一起跳球員應援，剛好就有跳到陳子豪的應援舞。

(中時 )