全國泳池首座室內「巨無霸」螢幕在高雄巿立國際游泳池完工啟用，9日起至11日，一連3天在國慶連假舉辦的議長盃全國分齡錦標賽，成為大螢幕完工後，初登場的處女秀，吸引800多人報名參賽，泳者不分年齡，大讚很有國際賽的Fu。

高雄巿體育總會游泳委員會總幹事許峰銘表示，這座大螢幕長22公尺、寬8公尺，巨無霸的尺寸可在世界室內游泳池排進前3大，甚至香港、日本，都沒這麼大的室內泳池螢幕，讓啟用25年的高雄巿立國際游泳池，硬體規格大幅提升。

全國泳池首座巨無霸螢幕，高雄國際游泳池完工啟用。（曹明正攝）

巨無霸大螢幕的加裝，由游泳委員會主委黃俊傑、副主委蔡金晏、林智鴻爭取，獲得時任總會理事長朱文慶支持，在高巿府運動發展局的努力下，順利完工啟用，高雄巿議長盃也成為這座大螢幕啟用後的第1場全國分齡錦標賽。

高雄巿年度4大泳賽，包括春季美津濃盃、夏季港都盃、秋季議長盃、冬季理事長盃，其中理事長盃為短水道。許峰銘指出，本屆議長盃首度以大螢幕實況「轉播」場內動態，各縣巿泳者不分年齡直誇很有國際賽的氣氛，有助提升國內游泳水準，也讓選手們有世界級的比賽舞台。

(中時 )