2020中華民國慶煙火，10日晚登場，安平港旁世平一街旁的圍牆，早就綁滿腳架。（黃國峰攝）

2020中華民國慶煙火，10日晚登場，不少攝影迷選擇船隻當前景，腳架排滿一排又一排。（黃國峰攝）

2020中華民國慶煙火，10日晚登場，安平區上午已出現不少車潮，附近知名豆花店也出現排隊人潮。（黃國峰攝）

國慶焰火秀今晚（10日）就要在台南漁光島登場，不少民眾上午就往主、副舞台區移動，警方更在中午時就開始交管，安平區上午已出現不少車潮，附近知名豆花店也出現排隊人潮，最佳煙火拍攝角度，也早早佈滿腳架，就為拍下絢麗煙火。

走近主舞台所在的戀愛廣場、安平港周邊，沿著港邊城平路、世平一街上，不少攝影迷選擇船隻當前景，攝影腳架一隻接一隻綁在圍牆上，有些攝影團體，設想周到，還搭上遮陽天幕，準備與烈日對抗，等著晚上的重頭戲。

(中時 )