國慶煙火盛會 圍牆上演腳架卡位戰 17:492020/10/10 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020中華民國慶煙火，10日晚登場，主舞台附近、城平路旁的圍牆，早就佈滿腳架。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020中華民國慶煙火，10日晚登場，安平港旁世平一街旁的圍牆，早就綁滿腳架。（黃國峰攝） 2020中華民國慶煙火，10日晚登場，不少攝影迷選擇船隻當前景，腳架排滿一排又一排。（黃國峰攝） 2020中華民國慶煙火，10日晚登場，安平區上午已出現不少車潮，附近知名豆花店也出現排隊人潮。（黃國峰攝） 國慶焰火秀今晚（10日）就要在台南漁光島登場，不少民眾上午就往主、副舞台區移動，警方更在中午時就開始交管，安平區上午已出現不少車潮，附近知名豆花店也出現排隊人潮，最佳煙火拍攝角度，也早早佈滿腳架，就為拍下絢麗煙火。 走近主舞台所在的戀愛廣場、安平港周邊，沿著港邊城平路、世平一街上，不少攝影迷選擇船隻當前景，攝影腳架一隻接一隻綁在圍牆上，有些攝影團體，設想周到，還搭上遮陽天幕，準備與烈日對抗，等著晚上的重頭戲。 (中時 ) #煙火 #腳架 #攝影 #國慶 #豆花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶前夕 共軍殲15演練炸射海島 04:102020/10/10 政治要聞 新聞早班車》蔡英文總統國慶文告 穩定兩岸 彼此共同責任 07:162020/10/10 政治 中秋垃圾爆棚 親子團體淨堤 04:102020/10/10 地方新聞 慶國慶 來台中喝國飲、吃國飯 09:332020/10/10 生活 熱帶擾動路徑生變 下周降雨熱區曝 07:572020/10/10 生活 三和定置漁場 國慶連假漁獲大豐收 13:292020/10/10 寶島 華航小小空服員 高雄起飛迎國慶 04:102020/10/10 藝文副刊 全台觀光工廠 爭食國慶旅遊購物商機 04:102020/10/10 產業．科技 南市國慶升旗 府會龍頭首度同台行銷國慶焰火 09:262020/10/10 政治 藍盼團結勿淪口號 別吃豆腐 04:102020/10/10 政治要聞 政治熱門新聞 綠委驚爆！蔡英文國慶致詞竟脫稿加了「一句話」 - 政治 國慶日馬英九重大宣示「8字」 瞬間湧入2萬人按讚 - 政治 川普有可能起死回生嗎？沈富雄秒回5字 - 政治 美軍台海活動有玄機？港媒示警：美對台政策恐轉向 - 政治 台海開戰美軍不來？專家終承認：恐遇毀滅性失敗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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