台南北門南鯤鯓代天府奉祀的萬善爺公有「台灣本土財神爺」稱號，廟方去年順應山區偏遠部落需要，首度發起「萬善爺聖誕平安米送愛到深山部落」活動，信眾反應頗為熱烈，共募集458包的5公斤裝白米，今年萬善爺特別指示向農會訂購冷藏米，並印製「萬善爺聖誕平安米」標籤貼紙，再捐出2820公斤的白米，造福偏鄉學子。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜指出，侯賢遜說，廟方每年普渡後，都會與贊普單位協調，一些像是白米、泡麵、糕餅等乾貨，在普渡後若不取回，就會捐給弱勢關懷戶呷平安，普度也相對更有意義，今年農曆7月普渡提送白米給新竹縣尖石鄉那羅深山部落3000公斤及偏鄉國小1400公斤當午餐食用，讓偏鄉學子感受社會溫暖。

台南北門南鯤鯓代天府奉祀的萬善爺在農曆8月24日聖誕，特別指示要幫助弱勢，廟方鯤瀛志工隊募得2820公斤白米，捐助給15歲偏鄉國中小做為營養午餐用途。（南鯤鯓代天府提供／莊曜聰台南傳真）

侯賢遜說，去年農曆8月24萬善爺聖誕首度發起「平安米送愛到深山部落」活動，信眾紛紛慷慨解囊，募集白米5公斤包裝458包，這次萬善爺也特別指示續辦，向台南學甲區農會訂購冷藏米，並客製化印製「萬善爺聖誕平安米」標籤貼紙，貼於包裝上，全部捐出。

廟方的鯤瀛志工隊發揮關懷偏鄉學生的精神，共募集白米2820公斤，由南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜代表發送，捐給15所偏鄉國中、小學，可供2388名學生約半個月的午餐使用量。

(中時 )