(18:25更新）

中國大陸科技公司推出一款號稱經過當局審核、可以直接「翻牆」的瀏覽器Tuber，但用戶發現，使用Tuber瀏覽外國網站時，仍會受到中國大陸網路管理部門的審查。不過，推特網友表示，這款飽受期待的合法翻牆瀏覽器在應用商店上架不到一天，10日下午就被下架，原因不明。

據《美國之音》報導，這款名為Tuber的瀏覽器通過大陸官方審核，並獲得上線經營許可Tuber瀏覽器訪問境外網站包括Google（谷歌）、YouTube、Twitter（推特）、Facebook（臉書）、Instagram、Netflix等。

報導稱，這款瀏覽器暫時只供安卓手機使用，大陸國內用戶可以通過華為、小米、騰訊的應用商店和Tuber官網下載。陸媒《環球時報》英文版記者白云怡在推特上發文稱，「這是對中國開放的重要一步」。

不過，Tuber的用戶也有嚴格規則，如果主動瀏覽傳播違反《七條底線》和《九不准》的內容，將會無條件封停帳號，同時將違法行為和訪問記錄提交給有關部門備查。

報導說，Tuber的隱私政策條款顯示，該軟體會收集大量使用者上網資料，包括「與國家安全、國防安全有關」、「與公共安全、公共衛生、重大公共利益有關」的個人資訊，不需經過使用者授權同意。

因此，有些使用過Tuber的用戶發現，即使翻牆成功，許多被大陸官方視為敏感的話題在牆外仍被二次遮罩。美科技網站TechCrunch指出，用這款瀏覽器在視頻分享網站YouTube上搜索政治敏感詞獲取不到任何結果。而且註冊Tuber需要大陸手機門號，等於是使用程式必須採實名制。

美國東北大學和加州大學聖達戈分校2名學者所做的研究發現，2014年圖片分享社交平臺Instagram被大陸遮罩時，大量大陸用戶翻牆訪問，翻牆者在瀏覽Instagram的同時，也會不經意接觸到政治敏感度更高的的臉書、推特等外國網站，此一現象引發當局警覺。

報導說，Tuber瀏覽器的發行者上海豐炫資訊技術有限公司有70%股份由大陸網路安全公司奇虎360的子公司上海豐炫持有。今年9月該公司推出一款要求付費的「綠光瀏覽器」，支持用戶訪問外國網站。

Tuber、綠光並非首次獲得當局首肯的翻牆工具，去年11月一款號稱首款合法翻牆的「酷鳥」瀏覽器，推出後被註冊和下載數十萬次，幾天內就遭封殺。報導說，這可能是大陸政策調整時的錯誤嘗試。

10日傍晚有網友在推特上表示，這款新獲准上市的瀏覽器在應用商店上架半天後，下午就遭到下架，已經下載的應用程式也無法使用，原因不明，上海豐炫公司尚未就此發表任何說明。

(中時新聞網)