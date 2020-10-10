國中畢業後，到底該選擇就讀普通高中，或是就讀技職學校，讓不少學生與家長傷透腦筋。台南市政府教育局委託歸仁國中與光華高中合作，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，提供64名來自台南市各區國中學生，提早了解職場專業能力。

為了落實新課綱適性揚才精神，教育局日前媒合歸仁國中、光華高中舉辦技職體驗營，鼓勵學生勇於嘗試各項技能體驗課程，發掘自我性向。

台南光華高中針對國中生，辦理技職體驗營。（光華高中提供／李宜杰台南傳真）

光華高中多媒體設計科主任陳燕裕指導學生，以向量繪圖軟體繪製出自創的公仔角色設計，並利用版面編排做整體圖樣設計，搭配雷射雕刻版模繪製、組裝模型，將其設計的圖樣依據版模尺寸輸出、裁切、黏貼，最後完成「怪獸彈珠台」成品。

餐旅職群體驗則在烘焙教室和中餐教室，實作氮氣彩虹調飲、米奇造型貝果、炸雲吞及波霸奶茶，尤其氮氣彩虹調飲運用冰點-196℃的液氮，將不同甜分的飲品製作出漸層，再搭配米奇造型貝果，在場學生驚呼連連。

除體驗課程，也另行安排學生參訪台鉅美妝觀光工廠和黑橋牌香腸博物館，透過課程體驗與產界鏈結，融合知識、技能，並與生活環境結合，將技術運用於生活之中的食衣住行。安南國中老師陳浩雯表示，有些同學能從實作中獲得自己對群科疑惑的解答，遠比僅靠講述方式來得有幫助。

(中時 )