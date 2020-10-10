身穿國旗比基尼泳裝的正妹呼籲，觀看國慶焰火後隨手帶走垃圾，讓全世界都看到台灣的美。（洪榮志攝）

2020國慶焰火在台南，這支隊伍最吸睛！10名身穿國旗比基尼泳裝的正妹，10日利用等候欣賞國慶焰火的時間，先在台南市南區鯤鯓海灘「淨灘」撿拾垃圾。帶隊的台南文化大使張宇彤更呼籲民眾，觀看國慶焰火後記得隨手帶走垃圾，讓全世界看到台灣的美。

這10名穿著自家設計、縫製的國旗泳裝正妹，是在張宇彤的號召下成軍，成員有舞蹈老師、大學生、美妝師、新住民及陸籍配偶，年紀最小僅20歲，最大也不過32歲。當她們穿上比基尼，排成一列在沙灘撿拾垃圾，畫面十分吸睛，大批等候在國慶焰火鯤鯓副主場的民眾也為之轟動。

張宇彤強調，在國外比賽或是旅行時，她也經常參加淨灘活動，或是在街道上撿拾菸蒂做公益，此次號召一群熱心公益的女孩，藉由等待國慶焰火前的空檔，拋磚引玉淨灘做公益，並呼籲大家開心慶祝中華民國生日的同時，也可以在看完焰火或參加完國慶活動後，隨手撿拾周遭垃圾，把乾淨留在台灣的每一個角落，讓世界從更多角度看見台灣。

張宇彤還說，她曾經數度代表台灣出征國際選美賽事，有些場合無法高舉台灣國旗；有時她很驕傲地發聲說，「我來自台灣」，但其他國家的佳麗卻反問「台灣？那是哪裡？」經她介紹台灣的許多品牌後，對方才知道「哦！原來是台灣生產的（MIT）」。

張宇彤說，此次自己設計的國旗泳裝，原本希望疫情穩定後再次為國出征，除了讓世界各國可以更鮮明直接地看到「台灣」以外，更是希望M I T的品質能讓世界看見，因此該泳裝從布料到生產，全都堅持「台灣製造」。

張宇彤認為，台灣在國際上的弱勢，讓很多場合都不能舉國旗，但如果將國旗穿在身上，像是去奧運場內為選手加油，也是一種為台灣發聲的機會，因此接下來除了會將國旗泳裝當成戰袍穿出國比賽外，也會提供給縣市政府或各類展覽及活動宣傳國家意象時使用。

(中時 )