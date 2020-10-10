美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，2級颶風戴爾塔（Delta）9日在路易斯安那州西南部的克里歐（Creole）附近登陸，每小時風速達155公里，並繼續北移向內陸挺進。雖然戴爾塔已迅速減弱為一級颶風，但部分地區因為暴雨與暴潮氾濫成災，路州與德州多達50萬戶停電。

戴爾塔是今年第10個登陸美國的颶風。由於2020大西洋颶風過多，預先列好的英文字母（A-W）開頭的21個名字都已用盡，只好動用希臘字母命名（Delta是第四個希臘字母），這也是大西洋颶風史上第2次出現以希臘字母命名。

根據Power Outage.us彙整的數據顯示，Delta登陸路州後，造成了大範圍的破壞，多達37.9636萬戶住家停電，鄰近的德州也有逾10萬戶無電可用。此外，颶風在路州的墨西哥灣沿岸掀起了暴潮，高度達2.4公尺。

路易斯安那州州長愛德華茲表示，戴爾塔的移動速度較快，因此暴雨不會滯留，但仍呼籲居民找地方避難、服從緊急疏散命令，州內數千名國民兵以及應急部門人員均已做好救災準備。

由於路州是關鍵的搖擺州之一，因此總統川普也非常關切當地的災情，9日特別推文表示，自己已從簡報中得知，颶風向路州與密西西比州逼近，聯邦緊急事務管理署（FEMA）已待命中。

(中時 )