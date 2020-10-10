基隆火車站連假塞滿車，更有一整排的違停車輛形成車籠阻路，居民喊話盼增闢空間、釋出優惠。（吳康瑋攝）

基隆市國慶連假期間湧進大批遊客，火車站、廟口周邊、愛三路、新豐街、源遠路、基金一路等周邊道路，也出現不少遊客自駕汽車臨停，有居民喊話停車空間明顯壓縮，中山里長羅予廷說，里內也有很多民眾為通勤族，需要騎車至火車站周邊找位子停車再轉火車、客運去台北，她喊話希望市府多闢建停車場，並協調給民眾釋出停車優惠。

市議員張秉鈞指出，基隆市擁有許多觀光景區，在連假期間更是周遭縣市民眾的觀光旅遊好選擇，但在基隆火車站、海洋廣場、中山一、二路等路段，每到連假就會有許多車輛臨停在路邊，他說，該路段為市府重要示範道路，除了希望交通處針對民眾停車問題多點費心，也提到附近有很多停車空間，請大眾多花一點時間，只要把車停到停車場，不僅可以避免吃罰單，也可以確保用路人安全。

基隆火車站連假塞滿車，更有一整排的違停車輛形成車籠阻路，居民喊話盼增闢空間、釋出優惠。（吳康瑋攝）

基隆火車站連假塞滿車，更有一整排的違停車輛形成車籠阻路，居民喊話盼增闢空間、釋出優惠。（吳康瑋攝）

騎機車上下班的林姓女子指出，自己都會騎經過火車站旁，但常看到整排的臨停車阻路，導致自己要在車陣間穿梭，適逢連假期間，臨停情事更是爆增，一整排的車籠不僅難看又危險，對此，基隆市交通隊指出，在連假期間，都會由各轄區派出所加強取締臨停狀況，而只要有發現嚴重違規，都可以撥打報案專線，警方將立即派員前往勸導、開罰。

交通處指出，該區已備有足夠停車場供民眾使用，但不少遊客為節省時間選擇在路邊閃燈臨停，交通處也呼籲大家遵照規定來停放，此外，針對里民希望釋出停車優惠，交通處強調，轄內停車場為中央委託民間經營管理，並基於市場機制訂定價格，以確保停車空間有效利用，正常情況下機車族應該去火車站南站及台鐵A基地付費停放。

(中時 )