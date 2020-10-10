20年來，每逢端午、中秋及冬令歲末，法鼓山慈善基金會的義工們總會藉著假期，專程慰訪領取急難救助、獎助學金中的特殊關懷戶，或與社福機構的住民相約過節，轉達社會各界的善心溫暖，提供所需的物資或禮金。

法鼓山的志工於10日前往懷德風箏緣地育幼院，現場孩子們，開心迎接義工叔叔、阿姨們到來，歡笑聲中，一起運動、畫圖、拆禮物、吃披薩；聆聽孩子們說著未來的夢想，甚至是對家人的想念，共享生命成長不可或缺的慈愛。

讀國三的小鈺說，去年國、高中的同學們，組團參加法鼓文理學院提供的營隊時，不但吃住環境都好，老師說的故事也引導她省思人生；身旁的小宜則說，有法師在本不起眼的石頭上彩畫荷花與她結緣，令她感動珍藏。

感謝並學習義工精神，院長陳玉秀說，希望幫助孩子們懂得手心向下、認識民俗文化、養成自律自立及團隊合作的精神；現在孩子們正進行騎單車到368個鄉鎮的計畫，為社區長者做關懷服務和表演，報答社會的恩情。

慰訪義工李美玲回憶道，5年前初次認識這群非自願離家兒童及青少年時，內心瞬間就被他們必須有的堅強所融化；因此她時常會和新進義工分享，珍惜人生中可以奉獻的時間，用感恩和學習的心念，做好長期的關心服務。

而在連續假期以及下班之後，往往更容易接到案家來電訴苦。李美玲此時就會善用19年的慰訪經驗，以傾聽和分享聖嚴法師的法語為方法，助人度過生命的難關；其中多位被關懷的對象，如今也成為關懷他人的義工。

她舉例說，有位罹癌還需獨力扶養3個子女的單親媽媽，在今年秋節家訪時擁抱她、告訴她，感謝義工們多年的陪伴照顧，孩子已能半工半讀，所以要將補助轉捐其他需要幫助的家庭，無私無我的傾訴，令義工備受感動。

在心靈格外需要溫暖的中秋、國慶連假期間，法鼓山的法師與義工們已圓滿慰訪上千戶案家及社福機構的關懷要務，衷心祝福受惠的家庭、民眾，都能將心中的和樂平安，輾轉傳遞到社會上的每個角落。

法鼓山慈基會表示，年底前還將藉由逐戶家庭慰訪，轉達歲末年終的祝福心意，歡迎各界愛心同來共襄善舉，加入培福有福的行列，創造樂善好施的人間淨土，讓社會時時處處都能擁有彼此感恩、共同成長的幸福感。

(中時 )