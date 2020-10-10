台北市一名張姓男子，上個月搭乘捷運時，隔壁坐一名身穿短裙的女子，張男見狀突然起色心，伸出手偷摸女子大腿，這時女子感覺到被侵犯，馬上拍打張男鹹豬手，並隨即報警求助，而張男無法控制自己偷摸，也必須付出代價，遭台北地院判拘役20日，得易科罰金2萬元。

根據判決書指出，張男與隔壁女子互不相識，但張男利用兩人在捷運車廂比鄰而坐的機會，以外套遮掩左手，趁女子來不及反抗時，伸出左手碰觸女子左大腿上側之身體隱私處，女子發現馬上暴打張男的手，表示女子明顯有嫌惡的感受。

張男騷擾行為當場被女子揭穿，一開始還否認偷摸，不過遭到被台北地檢署起訴後，張男改變原先態度，對捷運上偷摸的犯行坦承不諱，北院因而裁定改為簡易判決處刑。

台北地院認為張男為了自己私慾，撫摸不認識女子大腿等隱私部位，侵害女子身體自主權，考量張男沒有前科，犯後坦承犯行，不過女子並無意願和解等一切情狀，最後依違反性騷擾防治法，判張男拘役20日，得易科罰金2萬元。

(中時新聞網)