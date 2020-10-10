5566團員彭康育（小刀）10日參加在新北貢寮舉辦的「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」，身為活動大使的他，以1小時57分17秒完成人生的第一個5公里挑戰。他擔任該梯次領跑，一早心情就相當興奮，對於成績也很滿意，「其實我沒有給自己太大壓力，只希望第一次能完成所有關卡，一年比一年進步」，直呼跑完整個人充滿正能量。

小刀在全長5公里20關卡的衝刺賽上使出渾身解數，即便途中左腿一度抽筋、閃到腰，攀爬吊掛依舊難不倒他；聊起賽程中印象深刻的事，小刀表示接連幾道關卡都要用到手臂力氣，體力差點透支，所幸其他選手不斷替他打氣，高喊「56不能亡」，助他順利完成賽事。

小刀（左）帶女兒一同參與障礙賽。（寬寬整合行銷提供）

42歲小刀和老婆、台玻集團二千金林文晴育有6歲女兒，他昨天先帶女兒參加「斯巴達小勇士障礙賽」，小刀表示，女兒闖關過程中面對最大的挑戰，是必須使出吃奶般力氣，抱著11公斤重物行走，身為爸爸的小刀不斷替孩子打氣，「看著她參加人生第一場運動比賽，陪著她一路跑幫她加油，真的很為女兒感到驕傲，感覺超棒的」。

(中時 )