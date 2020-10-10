日前一名21歲邱姓女子在信義區夜店外遭一名男子當街潑糞，沒想到竟讓她瞬間爆紅，藉此風波轉戰直播網紅圈，開設YouTube頻道「Chiu信義Amy屎幫幫主」，直播主「吃屎哥」更替她成立臉書粉絲專頁「信義潑屎妹」。她還炫出手拿大把鈔票的照片，歡迎大家加入她的團隊賺大錢。

邱女一直以來都透過個人臉書打廣告，賣瘦身產品、保養品賺錢，發生「潑屎風波」後，趁著熱度廣為人知，開始當起直播主，自稱「不專業的YouTuber」，分享日常生活，近期也和法拉利姐、吃屎哥合體露面。她也頻頻在個人臉書發布7000、10000元不等的存款入帳通知，或是拿厚厚一疊的千元鈔票拍照，邀請別人加入她的事業團隊，金錢來源也讓外界相當好奇。

邱女不接受包養，選擇憑實力賺錢，還歡迎大家加入她的團隊賺大錢。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）

邱女炫出厚厚一疊千元鈔照，歡迎大家與她一起打拚賺錢。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）

此外，她也坦言，家裡需要用錢，她母親在潑糞事件發生之前，曾因欠債60萬元遭債主唆使被打傷。因此很多人說要包養她，光是一天的價碼就超過媽媽在外面欠的60萬債款，可是她認為賺錢要靠自己的本事，所以沒有接受包養。

邱女表示，她爆紅之後很多人拿她蹭熱度，讓她感到相當氣憤，「沒花錢拿我照片對我指教」、「連我本人被潑都不知道真正的原因是什麼」、「你想要蹭我熱度，麻煩拿錢潑我」，並要求蹭她熱度的人向她道歉，不然就法院見。

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(中時新聞網)