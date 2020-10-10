世界佛教正心會國慶日這天舉辦雙十國慶消災祈福大法會，嘉義市長黃敏惠到場參與。（世界佛教正心會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

，世界佛教正心會關懷弱勢家庭募集十方愛心，將平安麵、口罩、酒精等民生物資免費提供給長者、孕婦及需要的人使用。（世界佛教正心會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

世界佛教正心會打造世界第1台行動佛殿，預計以3年半的時間走遍大小鄉鎮環島祈福，8日駐錫在嘉義市北香湖公園，今國慶日這天舉辦雙十國慶消災祈福大法會。

世界佛教正心會指出，嘉義是該會指導上師恆性嘉措仁波且的故鄉，從2010年以來，該會即在嘉義舉辦大型法會，也在嘉義高中為學生舉辦祈福法會，今年行動佛殿再次回到嘉義，將在嘉義各鄉鎮舉辦13場誦經祈福法會，今上午嘉義市長黃敏惠、民政處長劉美鳳、社會處長林家緯、議員吳上明、蔡文旭、黃露慧、黃大祐、張秀華議員助理曾博怡、市政顧問陳國華、嘉義魚市場理事長黃清江及第一銀行經理吳水木皆蒞臨佛殿祈福。

該會總會長卓志揚表示，2008年開始籌畫行動佛殿，終於在2018年打造完成，環島祈福歷經兩年半的時間，尤其行動佛殿抵達的每一處都與當地鄉鎮公所關懷弱勢家庭，發送愛心物資、口罩及酒精，適逢中秋，該會更在嘉義新西里發送中秋敬老禮金，邀請大眾共襄盛舉一同關懷弱勢團體，今市長親臨祈福，非常讚嘆世界佛教正心會的善行義舉，此次在北香湖公園舉辦祈福法會，非常感謝市政府的大力協助。

周末兩天主辦單位也邀請到來自各地的藝文團體，歡迎民眾來到北香湖公園廣場欣賞精彩節目，跟著音樂歌舞一起擺動身體，享受美好的周末時光。

(中時 )