總統蔡英文今年國慶文告主題為「團結台灣，自信前行」，聚焦防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點，不稱「武漢肺炎」，而是說「新型冠狀病毒」，並在最後脫稿加入「中華民國生日快樂」。資深媒體人黃暐瀚直指，顯然那時的蔡英文內心是認同今天是中華民國生日，此次演說也照顧到「中華民國派」的想法。

黃暐瀚在臉書貼文表示，演講最後，蔡總統脫稿，再次祝賀「中華民國生日快樂」。身為政治色彩偏綠的中華民國總統當選人，蔡總統已經盡力照顧「偏中華民國派國人的感受」，也盡力履行一位中華民國總統該對憲法維護的責任。

黃暐瀚點出，蔡總統是比較親台派和獨派的總統，如果總統是韓國瑜，國旗一定比現在多5倍、甚至是10倍。至於蔡總統的國慶演說，有沒有照顧到「中華民國派」的想法，黃暐瀚覺得有，現在去看比較深綠的粉絲團或是網友，可能有的會講說，「妳講中華民國幹嘛？妳講中華民國，中華民國那些552，就會投給妳嗎？」黃暐瀚對此強調，蔡英文又不用選第3次。

黃暐瀚表示，蔡總統今天沒有把中華民國的元素消掉，反而處處注意怎樣去講中華民國，讓中中華民國留在國慶演說裡面，所以他才給蔡總統高的評價。尤其她最後脫稿，顯然那時的蔡英文內心是認同今天是中華民國生日，而她是中華民國總統，她要祝國家、中華民國生日快樂， 所以蔡總統也在往中間靠、也沒那麼獨。

黃暐瀚認為，蔡總統今天的國慶演說，充滿自信、尊重憲法、不卑不亢、致力兩岸和平。很可能是她上任以來，最好的、相當優質的國慶演說。

黃暐瀚還指出，蔡總統談到疫情，不稱「武漢肺炎」，而是說「2020這一年，在新型冠狀病毒威脅下」。很明顯，總統不願增加兩岸對立，對北京釋出「對話」意願，還說「維持和平、兩岸都有責任」。身為中華民國的總統，避免中華民國受辱，避開兩岸變成戰場，哪裡有錯？為了國人安全作出調整，又哪裡有錯？

(中時新聞網)