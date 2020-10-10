香蕉是能量補充最好的水果，但現在家庭人口簡單，一次買一整串，常因香蕉過熟變黑，很快就不能吃了而被處理掉。有什麼妙方可延長保存時間，且不失風味？《每日頭條》盤點出7個超實用小妙方，讓不易保存香蕉維持新鮮不變質。

小妙招1：清水沖洗

外面賣的香蕉多有催熟劑，過不了幾天，就會熟透、變黑其至壞掉，買回來的香蕉可立即用清水沖洗幾遍，再用抹布擦乾表面上的水分。這樣可延長存放時間5～7天不變質。

小妙招2：分開放

將香蕉一根根掰開來存放，因為香蕉通過它們的莖連接，某些過早成熟的香蕉會將它們釋放的乙烯氣體擴散到其他連接的香蕉身上。

小妙招3：用保鮮膜纏住香蕉的根莖

用保鮮膜緊纏香蕉頭上的根莖，每次吃完香蕉後，剩下的再重新纏住，以延緩香蕉爛掉，因為保鮮膜可抑制香蕉成熟時產生的乙烯氣體。當然，也可以用保鮮膜，一根根纏住香蕉。

小妙招4：懸掛起來

一般人習慣將整串香蕉平放，香蕉底部長時間受到上面的壓迫，容易起化學變化，產生黑斑。用一根繩子綁住根部，懸掛起來，減少受壓面積，可以讓香蕉保存時間更長。

小妙招5：拱面朝上

如果只能平放香蕉，姿勢也是有講究的，一定要將香蕉拱面在上，凹面在下，儘量減少香蕉受壓迫的面積，可以延緩香蕉變質。

小妙招6：放在通風陰涼處

香蕉放在23℃以下的通風陰涼處保存，可以使香蕉保存得更久。千萬不要將香蕉直接放進冰箱冷藏，這樣容易凍傷發黑，影響存放時間。

小妙招7：用紙包住

如果室溫太高，可以將香蕉用紙包住，再放冰箱冷藏保存。寒冷冬天，如果室溫太低，也可以用紙將香蕉包住，防止香蕉由於溫度過低而凍傷。

(中時新聞網)