2020年桃園電影節9日開幕，影展大使瑞莎以一襲黑色深V禮服亮麗現身晚間的開幕酒會，胸前深V展現性感氣勢，成為酒會的全場「嬌」點，她近來無酬訓練台灣韻律體操選手，並成立「瑞星韻律體操協會」，希望打造出台灣第一個韻律體操專屬訓練場地。

談起成立協會，她羞喊：「其實我想成立這個協會非常久了，我是一個很害羞的人，永遠不會說自己哪裡痛，也不會開口請大家幫我，但是我最近覺得，就算24小時努力，力量還是不夠，我希望這個協會能夠幫助到選手更多，大家一起幫忙，力量可以更大。」

好學的她，近來攻讀文化大學體育學系運動教練博士班，重回校園生活，她笑喊非常愛博士班的生活，「我好喜歡台灣的教育，過去我在烏克蘭念碩士，很常都是教授在講話，但在台灣，教授都是讓大家自由發揮，我好喜歡這樣。」她更透露班上10個男生，只有她1個女生，其他男同學全是世大運的教練，被問到會不會被要求合照？她笑回：「會啊，我們都會拍一些搞笑的照片。」

黃鐙輝（左起）、導演洪子鵬、劉亮佐、林雨葶、大鶴、黃騰浩出席桃園電影節首映活動。（桃園電影節提供）

而《大桔大利 闔家平安》女主角吳奕蓉奪下金鐘視后肯定後，又入圍金馬最佳新演員獎，9日她出席電影節活動，提到自己在片中幫身心遲緩兒子「打手槍」紓解性慾，尺度不小，笑喊老公看完播出鎮定表示：「其實也還好嘛！」反倒是媽媽看了半小時就出門，回家聽到街坊鄰居說女兒犧牲不小，媽媽格外介意，還誤以為女兒是迫於經濟壓力犧牲。

另10日電影《陽光電台不打烊》於桃園電影節舉辦世界首映，演員黃騰除了演出，更出任本片製作人，他表示當初拍《靈佔》跟導演洪子鵬結緣，雙方聊的投緣，「我覺得就是命中註定，我一直都在尋找志同道合的夥伴，一起工作很開心。」

主演大鶴也爆料，1月拍攝期間全劇組爆發大流感，病毒源頭就是片中飾演瑪尼的莊雨潔，當初大家搭莊雨潔便車，莊雨潔笑說自己得了AB雙流感剛痊癒，嚇壞整車人，大鶴、劉亮佐、黃鐙輝都傻眼，結果過沒幾天換大鶴中標。大鶴表示：「隔兩天我就開始發高燒、不舒服，還去醫院打點滴，到最後導演也中標。」大鶴還說跟黃鐙輝有一場「親密」吵架戲，他深怕把病毒傳染給黃鐙輝，黃鐙輝也說：「我覺得大鶴超辛苦，他一直在忍咳。」

(中時 )