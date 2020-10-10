1名15歲的少女因與家人爭吵後負氣離家，住在林男友家中，未料期間林男卻劈腿與另一名女子交往，甚至2次帶回家當著少女的面發生性行為，過程中還強逼少女加入戰局，上演3P戲碼，少女家人得知後怒告林男，但法官調查後發現，並沒積極事證顯示林男有違反少女意願，因此強制性交罪不成立，但林男對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共3罪，各處3個月。應執行7個月。

根據判決書記載，林男承認第一次與A 女有發生性行為，但並未違反她的意願，均是雙方願意。法院調查，A 女證稱，第一次與林男發生性行為時第1 次非自願發生，與雙方還是男友，在當時另一B女也在場在場，3 人躺在床上看影片，被告當場摸A女下體，遭A女拒絕B女還對她說「妹妹，再讓你爽一次嘛」，結果被告反而與B女在A女面前上演床戰，戰到一半就直接對A女硬上。

A女也供稱，林男第二次與她性行為，也是三人躺在床上看影片，林男突然用右手摸她下體，遭到自己用雙手擋，並用雙腳夾住手，林男同時用左手摸B女下體，這時自己還是要求被告停止，但被告卻又與B女開始床戰，接著又如出一轍，強制對A自己侵。

不過法院調查，因A女證詞反覆，林男是否違反A女意願為強制性交、加重強制性交行為部分，除前揭A 女所為證述外，尚無其他證據資料足資補強，自難僅憑A 女之單一指證陳述做不利於林男之認定。因此認定強制性交罪不成立，但林男犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共3罪，各處3個月。應執行7個月。

(中時新聞網)