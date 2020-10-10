國民黨團總召林為洲今天在臉書拋出國民黨改名話題，引發網友論戰，對此，國民黨表示，林為洲的本意是國民黨沒有議題不能開放討論，顯示的是政黨的開放精神，然而類似名稱議題已討論多次，已有共識與定論，改革才是重心而非改名。

林為洲解釋，之所以開放網友討論國民黨是否改名，是因為基層時常反映，「中國」兩字時常被汙名化，被對岸竊用，出現「中國」兩字好像代表對岸的疑慮，他也確實看到「中國」語意的定義權，被對岸搶走，彷彿世界上只有一個中國，但其實是中華民國比較早使用中國二字。

林為洲指出，為了避免被綠營拿來操作、抹紅，他強調，中國國民黨的「中國」當然是中華民國，認同的是中華民國憲法，他拋出此議題並沒有既定立場，而是開放網友討論，「國民黨也沒有什麼好忌諱，在野黨能重回執政才是最重要，顯示得到人民的認同」。

林為洲也說，黨名有「中國」二字有好處也有壞處，壞處是易被扣帽子、被扭曲與遭汙名化，但好處則是可以連結到中華民國與中華民國憲法，和對岸產生連結、開啟對話的可能性。他認為，國民黨有必要面對此問題，對外講清楚中國的定義就是中華民國，才能避免被誤會。

詢及有無可能進一步在黨內提出相關決議案，林為洲說，今天拋出來是讓社會初步討論，積極尋求社會共識，至少要有黨內共識，將來若要著手進行，當然就要經過中常會、全代會，形成黨的決議。

國民黨隨即發聲明表示，林為洲的本意是國民黨沒有議題不能開放討論，顯示的是政黨的開放精神，然而類似名稱議題已討論多次，已有共識與定論，改革才是重心而非改名。

國民黨強調，目前國民黨焦點在為民生把關食安議題，為民權奮鬥公投等個人權利保障，這兩點做好，人民會看見我們的努力。

(中時 )