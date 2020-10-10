雙十國慶今(10日)於總統府前盛大舉辦，相關表演活動也吸引許多外媒關注，但英國廣播公司新聞頻道（BBC）卻在直播中將標題誤植為「北韓舉辦建國75周年大典」，更顯示直播地點為平壤。畫片曝光後引起台灣網友熱議，甚至還有網友揶揄BBC，「英國報導不意外」。

今日是雙十國慶，總統府前也舉辦盛大慶祝活動，並吸引許多媒體關注和報導，不過，有一名日本網友須藤玲司今早在推特上附上4張照片並發文指出，「BBC說這是『北韓舉辦建國75周年大典』，並同步於平壤進行直播...但這個畫面錯了吧？」。

BBC將雙十國慶直播標題誤植為「北韓」一事，在PTT上引起網友熱烈討論，並讓許多網友不禁莞爾，「蠻好笑的」、「笑死，直接併入北韓」、「笑死」、「笑死，BBC可憐哪」、「說個笑話，美豬換國際地位等於北韓」、「BBC根本笑話」。

此外，還有一些網友揶揄BBC，並表示，「英國報導不意外」、「直播還會播錯？」、「這是英國式幽默啦」、「因為主體紀元和民進紀元是一樣的阿，英國仔搞混惹」、「BBC，不意外」、「BBC會犯這種錯誤，真的很匪夷所思」、「BBC也太扯」。

(中時新聞網)