一名女網友貼出自記買到的特殊色口罩，讓她大讚顏色美的像蜜桃。(圖翻攝自PTT)

自疫情爆發以來，口罩已成為國人的生活必需品。除了可在藥局實名制領取外，許多實體通路也可以買到。日前有女網友發出自己買到的特殊色口罩，有如蜜桃色般，而照片貼出後，也讓許多網友羨慕，「真的好美！」

原PO在PTT上以「特殊色口罩？」為題說明，自己認為口罩主要是為了保護自己以及他人，而通常在追求特殊色口罩的族群年齡好像都偏大，畢竟一般人要上學和上班，無法準時開搶或是徹夜排隊買口罩。

但直到有次，她無意間看到某個廠牌的口罩，推出了蜜光橘的顏色，讓她形容當下真的是「驚為天人」，無論如何也要買到。最後她透過網路社團，向網友購買整盒的口罩，當她打開看到後便讚嘆，「這個蜜光橘真的好美！」說明看到口罩讓自己心情大好，更自嘲「你看看我的快樂就是那麼樸實無華且枯燥。」

此外，原PO也說「真心佩服那些排隊排很久的人，我看很多人都為了特殊色口罩排了七、八小時，甚至打架什麼的，其實有的用就好了吧。」而照片貼出後網友們也紛紛讚嘆，「好漂亮喔」、「好美哦天啊」、「我被生火了！天啊好美哦」。

(中時新聞網)