美國國防部長艾斯培6日公布「2045戰鬥部隊」艦軍計畫，矢言在2045年以前讓現有艦艇數增至500艘，幾為現有數量的2倍。不過，「Military.com」8日引述專家觀點，指出造艦預算、維修能力、兩黨是否支持等因素，恐成為海軍難以跨越的障礙。

報導引述「蘭德公司」研究員馬丁（Bradley Martin）的看法，指出現有國防預算遠不能滿足「2045戰鬥部隊」所需資金。意味著五角大廈需取得國會支持。

退役海軍上校麥格拉斯（Bryan McGrath）認為，想打造500艘艦艇的大艦隊，每年需花費較現有預算多出1000億美元(約新台幣2.92兆元)的經費。這樣龐大的預算很難同時取得國會兩黨支持。

美國陸戰隊戰爭企劃前官員伍德（Dakota Wood）指出，「2045戰鬥部隊」讓海軍造艦預算每年增加40%，但這筆錢要從何而來？

艾斯培表示，國防部各組織將節撙成本，以支付增加的造艦預算。每個財年年末剩餘的海軍預算，五角大廈也會要求國會授權挪用於造艦預算中。

但伍德認為，若造艦花費遠超過國防部生財的能力，國會又不願提高預算，結果便是各單位與部門陷入「糧食大戰」。

麥格拉斯強調，儘管有些預算可節撙；但即使是無人艦艇，仍需要零件、燃料、武器、感測器等物品與指揮管制。若是載人艦艇，糧食、感測器與醫療照顧則不可或缺。

伍德補充道，每個軍種都有合理的論點要求增加預算。考量到現實世界日益複雜且充滿危險，永遠有增添新裝備的需求，永遠無法滿足，這才是「2045戰鬥部隊」的癥結點。

馬丁也提到，僅著重在造艦能力上是不夠的，「2045戰鬥部隊」還需相應的維修保養能力、高水平訓練，以及優質人力配合；顯然軍方沒有考量到這一點。

此外，「2045戰鬥部隊」是由沒甚麼海軍背景的防長艾斯培，而非海軍部長提出，頗值得玩味。馬丁認為，這代表陸軍出身的國防部長，認知到海軍及其能力對於美國國防非常重要。如果美國想維持在亞太等地區的「存在感」，嚇阻競爭對手的「不良行為」，須提供更多資源、更多艦艇給海軍。

另外，儘管艾斯培強調造艦同時，不容許排擠海軍維修與保養的能量；但馬丁認為，維修與保養能力很容易受到造艦的侵蝕，難以恢復。特別是過去海軍在這方面的「戰績難堪」，恐成為國會監督的重點。

不過，3人不約而同的表示，考量到來自俄國、中國與其他國家的威脅，五角大廈建立更強大海軍的目標恐長期維持不變。

(中時新聞網)