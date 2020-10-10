中華民國109年國慶酒會今晚在台北賓館舉辦，因為疫情因素國慶沒有訪賓，因此酒會規模較往年縮小，主要參加者為各國駐台使節與代表，總統蔡英文也未致詞，參觀了刈包、客家擂茶雪花冰、滷肉飯慕斯蛋糕等特色台灣小吃隨即離去。

蔡總統抵達會場後，帶著駐台使節團團長、聖克里斯多福駐台大使哈菁絲（ Jasmine Huggins）、美國在台協會處長酈英傑與各國使節先來到「盛橋刈包」的攤位，聽取店家介紹塞滿台中在地原料的刈包。

一群人接著又到了「N-ice」雪花冰，並與哈菁絲、酈英傑一同試做客家擂茶雪花冰。哈菁絲、酈英傑搗碎配料，蔡總統則操作製造雪花冰的機器。

蔡總統最後帶外賓來到「菓實日」甜點，這裡準備了一道以八角製做成慕斯、底部放置肉鬆，口味近似台灣國民美食滷肉飯，是一道兼具鹹與甜的小點心。

外交部表示，為充分配合防疫措施，外交部將妥為規劃國慶酒會的活動空間，以實名制方式確實掌握參加來賓的資訊，同時要求餐飲工作人員全程配戴口罩，以確保食品衛生安全。

(中時 )