台灣預計在西南外圍海空域進行實兵「專案操演」前，共機侵入西南空域，台灣空軍廣播驅離後，共機再次回話，卻從 「台灣地區」改為「台灣飛機」。是否為防擦槍走火？資深媒體人尹乃菁表示，這可能會變成一個例行公事，之後要怎樣應對，我軍方要好好想一想。

10月7日共機廣播，「台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動。」9日中華民國空軍廣播，「位於台灣西南海域，高度7000公尽的中共軍機注意，你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」5分鐘後 ，共機廣播回話，「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動。」

尹乃菁在政論節目中指出，從共機第一次講「台灣地區」的時候，這是非常麻煩的一件事。大陸解放軍的軍機跟美國的軍機、軍艦，在南海上遭遇的過程，大陸是不斷地在挑釁，然後要逼美國採取行動，而大陸軍機大量不停地到我們的西南空域來「演訓」，是不是要把它常態化後，逼使我們作出什麼樣的決策。我們對此難道只能採取這樣的應對嗎？但也沒辦法採取激烈的手段發出第一擊，逼它退出演訓區，我們沒有辦法這樣做。長此以往，這會變成一個例行公事，之後要怎樣應對，我軍方要好好想一想。

陳鳳馨點出，以往兩岸演訓都不會靠近中線，不要說穿越中線，是都不會靠近中線，現在越中線已經變成家常便飯，西南海域變成天天來活動，時間久了以後，你就會拿它沒有任何辦法，現狀已經改變，而我們卻無力扭轉，這是民進黨政府要去面對的。

陳鳳馨也不滿說，現在美國最讓她憤怒的是，只要求台灣去參與軍備競賽，可是反而弱化我們的經濟競爭力。兩岸的GDP差距是20倍，美國卻告訴我們「你的軍事預算差了15倍」，所以要趕快補強，但是台灣再怎麼補強軍事預算，都不可能超越大陸解放軍。但現在美國官員講的是堡壘台灣、豪豬台灣、刺蝟台灣，不管用什麼形容詞，就是買武器；可是卻要求我們的半導體業者，不可以跟中國大陸做生意，但我們賺不了錢，要拿什麼去買武器。

(中時新聞網)