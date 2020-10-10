台北市、新北市及基隆市的市長將於13日在交通部開會協調基隆輕軌議題，對此，基隆市政府交通處長李綱指出，目前基隆輕軌經過評估之後，發現尖峰時段，1小時運量已超過7000人，屬於中運量，因此基隆「輕軌」應該正名為基隆「捷運」。

李綱表示，市府起先因量成本、建設時間等因素，選擇輕運量的「輕軌」，並構想建設在基隆到南港展覽館之間，其中，在基隆端預估每小時運量達2000人，另外，新北市汐止也會有2000人，共計運量達4000人，而每小時5000人屬於輕運量。

不過，李綱指出，計畫開始執行至今，台北捷運民生汐止線第2期環評通過，並且輕軌的台北端，很有可能從南港展覽館延伸到南港車站，而市府也推動「北五堵國際研發新鎮」計畫，搭乘人數也將再提升，因此再度計算，運量已超過7000人，已跨進中運量的門檻，因此，「基隆輕軌」應該要正名為「基隆捷運」。

對此，立法委員蔡適應也指出，在13日的三市長會談中，重點將討論「台北端」會從何處開始、「基隆端」的終點站又會在哪裡，及台北捷運民生汐止線在新北部分是否要與基隆輕軌整合，及整體運量是否因此修正等。

此外，民眾憂心基隆輕軌營運後，火車不會進入基隆市區，蔡適應說，自己已將市民需求反映給交通部，並已重新擬定版本，若13日達成共識，待正式對外公布後，相關單位會在年底前召開公聽會，向基隆市、新北市和台北市的民眾說明清楚。

(中時 )