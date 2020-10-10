2020雙十國慶台南漁光島煙火。(中時電子報直播)

國慶煙火進入倒數階段，今晚施放27354發，施放時間33分鐘，還有400架無人機配合，在空中組合圖案，預計將吸引近25萬以上人潮，台南市安平區主副舞台各表演團體預演及準備工作正緊鑼密鼓彩排、整備。煙火開始前，蔡總統也上台致詞，並祝福大家有個充實、愉快的連假。

煙火開始前，蔡英文總統表示，今晚的台南又美又熱鬧，謝謝大家在這邊一起慶祝國慶日，今年國慶煙火第一次選在台南，十分有意義。而台南不僅有世界知名的美食、美景，也在賴清德副總統和黃偉哲市長接棒像不斷向前，如今已成為科技重心和文化首都，還吸引不少青年「南漂」，台南成功的故事，就是台灣的縮影。

蔡總統也說，今年台灣守住了疫情，也穩住了經濟，現在大家一起來出遊，希望大家多來台南看看，來享受台南的美好，今天的煙火開始前，謝謝辛苦的工作團隊，讓大家有美麗的煙火可以欣賞。她也祝福大家，能有個充實、愉快的連假。

今年國慶焰火秀表演於下午4時開始，首先由10校聯合儀隊帶來精湛表演，再由十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團輪番上陣，為國慶焰火暖身。據台南市政府統計，目前安平四鯤鯓龍崗服務中心約有4萬人、主舞台戀愛廣場有17萬人、億載金城則有4萬人次入園、副舞台台灣船園區約有5萬人、觀夕平台約有6萬5000人，安平區約湧進超過36萬5000人，現場氣氛熱鬧非凡。

(中時新聞網)