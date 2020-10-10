聯合國世界糧食計畫署（W.E.P）長期幫助貧窮國家人民免於饑餓獲得諾貝爾和平獎。其中，蘆洲抗日名將李友邦孫女李筱薇，為了理想放棄千萬年薪進入WEP，目前更是蘇丹糧食部主要負責人之一，每天在戰火中，負責分配百萬人的糧食，堪稱台灣之光。

45歲的李筱薇是抗日名將李友邦的孫女，台灣出生，國小四年級便到美國求學，取得哈佛大學法律學士學位，進入知名律師事務所上班，年薪超過千萬元。 偶然機會看到第三世界國家人民長期飽受飢荒貧窮，毅然決然放棄律師高薪，連續3年無償替非洲弱後國家向聯合國申請補助，聯合國組織被善行感動，聘請至旗下「世界糧食計畫署」工作。

蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李立群說，美國律師事務所只為華爾街等富商服務，卻無法替弱勢發聲，所以做了6年就因理念不合離職。隨後將重心放在落後國家的糧食問題，利用專業無償幫忙非洲等國向聯合國申請協助，3年內數百件的申請書終於感動了聯合國組識，將她派往非洲擔任志工，考核後聘用她到糧食計畫署。

「曾經五進五出聯合國組識。」李力群回憶，侄女曾被派往巴基斯坦、非洲多處小國、義大利貧民區及蘇丹等國服務，因弱後國家容易發生政府收取回扣或分配不均，憤而多次離職，但接著又被組識找回。

現任蘇丹糧食部主要負責人的李筱薇，每天需協助上百萬人的糧食分配及運作，避開叛軍或其他不法組織的搶奪，家人都心疼他的繁重工作，但從新聞上得知晚輩所在的單位獲得諾貝爾和平獎，心中也幫她開心，也為她努力感到驕傲。

(中時 )