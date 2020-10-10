台中市南屯彩虹眷村搖身一變成知名景點，寫下南屯的觀光傳奇。（盧金足攝）

看好嶺東商圈與精密科技園區的房市發展，選在雙十國慶的好日子，豐邑機構舉辦「菁科2MAX」公開活動與動土典禮。（盧金足攝）

國慶連續假期，吸引很多民眾到台中市南屯區彩虹眷村朝聖。（盧金足攝）

國慶連續假期，秋高氣爽好天氣，民眾紛紛出遊，台中市南屯區彩虹眷村，曾被英國旅遊網站Culture Trip報導「全台十大IG景」、國際旅遊指南「孤獨星球」評選全球值得探訪景點，日本旅遊網站H.I.S票選「台灣最想去的拍照景點」，每年吸引200多萬國內外旅客造訪熱門打卡景點。

南屯區彩虹眷村搖身一變成知名景點，寫下南屯的一頁傳奇，老舊眷村在彩虹爺爺黃永阜童趣畫作下，成為民眾拍照打卡的熱片景點，吸引很多遊客來朝聖，人潮帶來錢潮，市府改善周遭公園與道路設施，居住環境升級。

南屯區就業機會多，生活機能佳，躍升全市廿九區移入人口增多的重點行政區，加上鄰近精密機械科技創新園區、緊臨台中工業區，還有嶺東商圈，及市府斥資近千萬優化望高寮夜景公園，利用既有地形、動線優化設計，輔以「光」點綴，打造媲美「日本函館」的絕美景緻，台中市府擴大建設

，還啟用「公設民營南屯托嬰中心」，健全托育環境，更多家長受惠。

南屯彩虹眷村搖身一變成知名景點，寫下南屯的一頁傳奇

，老舊眷村在彩虹爺爺黃永阜童趣畫作下，吸引很多遊客來朝聖，人潮帶來錢潮，市府改善周遭公園與道路設施，居住環境升級。

看好南屯嶺東商圈與精密科技園區，地利之便的房市發展實力，選在十月十日雙十國慶，豐邑機構舉辦「菁科2MAX」公開活動與動土典禮，以行動力為南屯「讚」聲。

豐邑機構總經理邱崇喆指出，繼菁科城一期熱銷後，趁勝出擊推出「菁科2MAX」，更優勢的基地條件與產品力，獲當地客與科技人青睞 ，由於基地座落嶺東商圈最精華建功重劃區，二字頭的房價聚落，擁有南屯強大交通條件，緊臨74號道，左擁南屯精科特區，右抱七期、八期、單元二、單元三的生活資源。

市府表示，南屯為台中市最早開發地區，地理資源豐富，近年隨著都市發展，重劃區快速開發，吸引大量外來人口移入，許多大型公共設施與機關逐步設立，如鄰近的精密機械科技創新園區，為照顧市民居住需求，協助年輕家庭進入就業市場，拓展「公設民營托嬰中心」與「社區公共托育家園

」，提供安全舒適的托育環境，讓年輕人安心生養小孩。

南屯區包括國道一、國道三，加上便利園區運輸的特三號

、高鐵站等交通便利的建設，嶺東商圈與坐擁彩虹眷村藝術園區，為當地生活環境增加很多藝文氣氛。

「擇好地、蓋好房」，豐邑機構連續19年獲「國家建築金質獎」，百座建築金獎榮譽加持，打造最安全的夢想家園，透過成立「豐生活」，多樣性藝文活動融入社區經營，輔導豐邑機構的社區拿下多次台中市優良公寓大廈評選獎項，匯聚社區住戶共好的生活型態。

此外，也設立「豐藝館」珍藏及布展當代名家的藝術品，推廣美學生活，更是國際頂尖飯店「喜來登」在台的合作夥伴，品牌力在市場上創造強勁的競爭力。

(中時 )