前高雄市長韓國瑜今（10）日發影片表示，今天中華民國正面臨風雨飄搖，外內夾擊，幾十年來沒有像此時此刻這麼風雨飄搖，這麼危險，外部有不停的軍事壓力，內部大家分歧四想。對此，高雄市長陳其邁痛批，這是國民黨老派的政治語言，更直指國內問題是出在國民黨。

韓國瑜表示 ，今天是中華民國109年生日，中華民國的國慶，但中華民國真的面臨到了風雨飄搖、內外夾擊，幾十年來沒有像此時此刻，這麼的風雨飄搖、這麼的危險。外部有不停的軍事壓力、內部大家分歧四想。

陳其邁今晚出席經發局「DigiWave無條件進位」活動時回應，這是國民黨很老派的政治語言，國民黨很多退將把國軍的戰力批評的一文不值，說戰力是0，然後自己跑去中國卑躬屈膝，甚至有一些政黨不分區退役將領，還跑去中國聽訓。

陳其邁直說，這種行為對國家的認同，真的讓人家覺得做這些事情很遺憾、遺憾，而針對韓市長講在國內的部分，問題是在國民黨內部，退將跑去那，自己當過陸軍總司令，講那種話，聽了吐血。

(中時 )