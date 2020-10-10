今天是北韓執政勞動黨建黨75周年紀念日，南韓軍方表示，偵測到平壤清晨有大規模閱兵跡象。北韓閱兵儀式以往都在日間舉行，若今年真在清晨開始閱兵，可謂十分罕見。

北韓過往在重大紀念日都會舉行閱兵等大型活動。今年正值勞動黨建黨75周年，外界認定閱兵儀式不會缺席。南韓聯合參謀本部偵測到北韓在紀念日清晨4:00前開始，在金日成廣場動員了許多裝備和人員，有舉行閱兵的跡象；又指北韓領導人金正恩可能出席了閱兵。

稍後北韓官方電視台在台灣時間10日傍晚6時播出閱兵儀式，北韓領導人金正恩果真上台致詞，誓言將擊退新冠肺炎疫情，南北韓人民將會再度手牽手。金正恩還稱北韓不會先發制人，只有遭攻擊時才會動武。

對於肆虐全球的新冠病毒，金正恩演說時強調，沒有任何一個北韓人確診，對此他衷心感激國人，並對全球的新冠患者致意，盼他們早日康復。

而閱兵儀式上北韓也展示了新型武器，包括新型洲際彈道飛彈、新型潛射彈道飛彈（SLBM）「北極星4型」，由於其長度更長、直徑更大，推測射程也比過去還遠。

北韓資深主播李春姬表示，這些新型武器性能強大，將會讓北韓穩站世界軍事強國地位。

中共中央總書記習近平也藉紀念日向北韓領導人金正恩發賀電，表示願意進一步鞏固中朝關係，為實現地區和平穩定與繁榮作出積極貢獻。

(中時 )