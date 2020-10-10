總站夜市開幕吸引大批人潮前往朝聖，也造成周邊交通打結。（民眾提供）

位台中市北屯區的敦富路與敦富一街口「總站夜市」搶在雙十連假首日風光開幕，單日吸引數萬人潮朝聖，也造成周邊交通壅塞，鄰近住戶抱怨回不了家，台中市經發局證實，該夜市尚未取得營業許可，經發局派員到場稽查，發現其交通疏導仍有疑慮，無法給予營業許可，將在12日發出勸導公告，要求業者提出改善計畫並取得營業許可才能營業。

搶在台中捷運即將開通、好市多北屯店年底開幕前，位捷運GO站旁總站夜市10月9日盛大開幕，逢周三、五、六、日營運；該夜市占地近2000坪，規模約300個攤位，開幕蜜月期，因為新夜市，加上訴求多元美食，吸引大批遊客前往逛街，也造成周邊道路塞滿人車，當地住戶抱怨，連路上行人都動彈不得，還有網友怒稱「台中提早跨年」。

台中經發局長張峯源指稱，總站夜市業者八月底向經發申請營業許可，目前已到最後一哩路，主要是因為其交通維護、行人道退縮等相關問題無法解決，仍需再提改善計畫；而依據台中市攤販集中區設置管理自治條例，未經許可而於商業區、公共設施保留地及非都市土地建地設置攤販集中區者，依法可處地主、使用人或管理人新台幣5萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其立即停業；經發局首日已派員到場稽查搜證，12日將開出首張勸導公告。

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(中時 )