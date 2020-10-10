封雲境暗林驚變，藐烽雲一語取命，飛蛟急襲一劍，翠蘿寒、夜飛天已知對手深淺，弓劍齊鳴，力搏生天之機，但見飛蛟游魂劍出，劍起招落如嬉如戲，劍氣更如虛空騰蛟，迴蜒無定，雙姝難避之際，再遇逼命極招，危在旦夕！

不歸路外雷劫加身，劍風雲頓陷石化險境，無畏精神，雷霆辟易，九重雷劫解除之時，軒昂劍龕首現代天劍影，就在此時，驚聞一聲異響，伴隨熟悉摧心巨能，擊殺而至，危急間，一聲長嘯，劍風雲竟是衝破極限，再現謫仙影！

天瀆峰震撼變局，一個早已塵埋的劍名極光劍一，將挾恨向仇人，做出最極端的反撲，倦收天疑問甫生，只聞怒然一喝，極光劍一邪兵合絕式，揮灑無上魔威，再證劍之極致，面對至極兇招，赫見一道身影如旭日攀升，無畏窮盡奇經八脈之限，再現信念之招！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第9章：意想不到的復仇者；第10章：黃泉三千丈，幽冥九天煉。

(中時 )