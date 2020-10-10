北市傳統市場設自動販賣機供民眾租借環保茄芷袋，2年只出租1千個。（議員秦慧珠提供）

柯市府失敗政策再添一樁！繼口罩販賣機試辦3個月退場之後，北市為宣傳民眾使用購物袋，砸66萬建置4台環保袋自動租借機，但每月租借量不到30個，歸還率僅1成，甚至2台租借機放不到半年就退場，議員秦慧珠痛批，創新政策缺乏宣傳又選址錯誤，成效慘不忍睹。

2018年8月起陸續於士東市場、大龍市場、環南市場、南門市場設置「環保袋自動租借機」，以成本價50元做為租借押金，2年來共僅出租1047個，其中大龍市場、環南市場分別在擺放約6個月、3個月後，因成效不彰，今年6月取消設置，剩多達近千庫存。

「績效看起來慘兮兮」秦慧珠表示，平均每月租借量來看，士東市場28個、南門市場30個，大龍市場12個、環南市場20個，以4公有市場總計租借1047個，僅20個退還，退還率僅1.9％。

秦慧珠說，環保局租借的茄芷袋成本價50元，並以此做為租借押金，對比觀傳局同尺寸的熊讚茄芷袋賣120元，簡直是佛心價，也因沒強制要求退還，因此多數民眾選擇留著循環使用。

秦慧珠指出，實地走訪發現，四處市場皆無「環保袋自動租借機」廣告宣傳，詢問買菜民眾及攤商無人知曉，難怪租借使用情形不佳，尤其大龍市場、環南市場設置地點非常不明顯，難怪迅速取消設置。

秦慧珠認為，傳統市場生鮮魚肉血水濕黏很難不使用塑膠袋，茄芷袋減塑功能不大，反而較適合販售食品、乾貨等觀光型市場或百貨商圈、美食廣場等。

秦慧珠直言，創新政策值得鼓勵，但最大失敗為缺乏宣傳又選址錯誤，網路及市場皆看不到任何宣傳，呼籲環保局實應加強宣傳，目前尚有兩台閒置「環保袋自動租借機」，環保局更應慎重選擇設置地點。

環保局科長林鈺惠表示，環保袋自動租借機是一個提供民眾便利的管道，因此不會有業績壓力，民眾不管是要租還是要買，都沒有強制性，設置後發現大龍市場與環南市場使用機率，以及人流沒那麼多，需求不高，為避免額外的維護成本，因此先選擇退場，檢討後會再選合適合的地點來放置，做機動性的使用，未來將會配合自治會加強宣傳。

(中時 )