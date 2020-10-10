無人機圖案多變，令人驚豔。（黃國峰攝）

今晚共出動400架無人機表演，同時慶祝台南建城400年，也為中華民國慶生。（黃國峰攝）

無人機排出圖案，致敬防疫英雄。（李宜杰攝）

國慶焰火秀即將於晚間8時在台南安平登場，據統計，現場已湧入超過36萬人爭睹焰火。隨國慶表演輪番上陣，400架無人機於晚間7時左右升空，排列組合出「雙十」、「民主台灣自信前行」、「Taiwan can help」等字樣、圖案，最後以「Thank you Heros」字樣作結，向防疫英雄致敬，引發現場民眾驚呼連連。

今年國慶焰火秀表演於下午4時開始，首先由10校聯合儀隊帶來精湛表演，再由十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團輪番上陣，為國慶焰火暖身。據台南市政府統計，目前安平四鯤鯓龍崗服務中心約有4萬人、主舞台戀愛廣場有17萬人、億載金城則有4萬人次入園、副舞台台灣船園區約有5萬人、觀夕平台約有6萬5000人，安平區約湧進超過36萬5000人，現場氣氛熱鬧非凡。

據了解，蔡英文總統、副總統賴清德等人預計今晚7時40分抵達安平欣賞焰火，而國慶焰火則預計8時準時施放。焰火秀結束後，將由歌手鼓鼓、白安、魔幻力量蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等人輪流開唱，嗨翻國慶日。

(中時 )