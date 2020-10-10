資深演員陳淑芳一身奉獻給表演，熱忱至今未變。（石智中攝）

81歲資深演員陳淑芳被譽為「國民阿嬤」，演出電影《親愛的房客》入圍本屆金馬獎最佳女配角，她入行60多年，人生歷練和演藝經歷一樣豐富，日前有報導指出她曾被澳洲籍華僑前夫梁篤敬精神虐待，遭限制行動、連上語言課都被指責「不用讀那麼多書」，糾結多年才選擇離婚，對此她9日笑回：「沒那麼嚴重，我沒被虐待。」

跟前夫的舊事被挖出來，陳淑芳的經紀人透露她看了部分過激的內容有點沮喪，陳淑芳本人也回覆說：「我們離婚之後就都沒有聯絡了，他還在不在都不知道，我希望他健康平安，人生下來就拿了張單程車票，緣到了就在一起，緣盡了就下車。」她提到兩人結縭26年，僅在澳洲生活20個月，會選擇離婚就是夫妻生活不開心，「現在想想他會管我這麼嚴，是愛我的、是保護我的。」

現在陳淑芳除了演戲心無旁鶩，看待生命有「3日理論」，她說：「人生只有3天，昨天、今天、明天，昨天過得很好，今天就一定要開心，我從來沒有想過我什麼時候會死，我不會害怕死亡，沒走之前多做點善事，哪一天我走了，訃聞也不要發，臉書發一下，不用誰來，燒一燒樹葬就好了，人生沒有遺憾，有生之年只要把戲演好就好。」

陳淑芳畢業於國立藝專（現為國立台灣藝術大學），一生奉獻給表演，私下認識她的人都稱她是「戲癡」，她為戲犧牲的程度，不是一般人所能想像的，像她24年前演電影《春花夢露》，為戲自己敲掉3顆牙齒，另有一次在基隆八斗子拍跳海戲，她也不用替身自己跳，僅跟劇組要求備好毛巾、高粱酒跟檳榔，確保身體能快速回溫。

2020年是台灣演藝圈不平靜的1年，提到已故男星黃鴻升（小鬼），陳淑芳曾在電影《角頭》演過他的阿嬤，聽聞小鬼噩耗當下陳淑芳人在台南拍戲，「我說『小鬼』不是他吧，一直跟別人說不可能是他，當下一直不敢相信。」

(中時 )