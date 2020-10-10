八方雲集昨日宣布，取得國內第五大連鎖咖啡店丹堤咖啡69％股權，正式跨入連鎖咖啡市場，今（10）日公告收購價格約6,570.4萬元，交易相對人為該公司原自然人股東。以此交易價格來看，收購金額不到7千萬就能吃下丹堤咖啡67家連鎖門市，應是相當划算。

八方雲集9月29日以每股138元登錄興櫃，當天早盤曾一度衝到250元、漲幅逾80％，展現拚類股股王的氣勢，成為業界討論話題；如今再收購丹堤咖啡約69％股權，經營觸角從麵食與米食向西式咖啡與輕食延伸，為走入資本市場後的集團規模持續奠基打底。

本土餐飲品牌丹堤咖啡在台灣經營27年，目前有67家連鎖門市。八方雲集表示，收購丹堤咖啡，主要希望藉此增加集團多元化、多品牌經營，丹堤咖啡為國內平價連鎖品牌，與八方雲集庶民連鎖餐飲的理念不謀而合，近年丹堤咖啡落實餐飲業行動商務O2O虛實整合概念，導入APP點餐支付、行動購物、雲端書城、電子票券、行動支付、自助點餐機等，提供顧客創新消費體驗，與八方雲集正在推動的數位轉型方向一致。

八方雲集近五年每年每股純益皆在5元之上，2019年營收48.33億元，每股純益8.09元；2020年前8個月營收33.24億元、年增4.76％，自結前7個月稅後純益3.71億元，每股純益6.18元，已達2019年全年獲利的75％。

(中時新聞網)