今天是雙十國慶日，各縣市政府也各自舉辦國慶慶祝活動，但在高雄市今年卻見不到幾支國旗，和去年前市長韓國瑜在任時的情況截然不同。而高雄市政府民政局則回應，「因旗海會影響行車視線」，今年國慶才未在道路懸掛國旗。對此，有網友質疑要找藉口也找好一點，並揶揄是擋到了長頸鹿還格是格列佛的視線？

據《中央社》報導，高雄市府民政局表示，工務局及區公所去年在重要道路插設國旗，但期間屢遭民眾陳情指影響行車視線，工務局配合民眾陳情事項，因此酌予調整，未於道路懸掛國旗。

對於高雄市政府稱國慶未懸掛國旗，是擔心旗海影響行車視線的說法，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文表示，要找藉口也找個好一點的，「人家其他縣市掛都不會影響行車！就你高雄會影響行車？不想掛就大膽承認不想掛！想出這種爛藉口，是騙鬼喔！喔！817會信啦！」

該粉專還PO出一張高雄路上的照片，並在圖中寫道，邁市府稱旗海會影響視線，那到底是影響誰的視線？「長頸鹿還是格列佛？」

網友們也留言回應，「我來翻譯一下，是不是高雄路不平，國旗太美多看一下，可能會出車禍」、「高雄人的眼睛的視力範圍比較差，容易被國旗遮住」、「心中沒有國家的人，當然會覺國旗礙眼」。

此外，民政局臉書近日也發文號召高雄市民，10日一早在澄清湖風景區，舉辦「國慶手牽手 齊步向前走」健走活動，以此慶祝國慶日。此外，對於雙十連假，市府粉專「樂高雄」，也提醒出遊民眾，下午行經旗津、西子灣與旗山周邊車流最多，請民眾多留意路況。

#要找藉口也找個好一點的 人家其他縣市掛都不會影響行車！ 就你高雄會影響行車？ 不想掛就大膽承認不想掛！ 想出這種爛藉口，是騙鬼喔！ 喔！817會信啦！😏 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)