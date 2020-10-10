林依晨師妹黃心娣有「國民閨蜜」、「最美殺手」之稱，她今年參與多部電影《女優，摔吧!》、《82號古宅》將陸續上映，近期和所屬經紀公司「周子娛樂」的邱偲琹、張洛偍等一同拍攝形象照，由匈牙利攝影師Máté Zsellér進行拍攝，突破以往甜美形象，呈現自信優雅輕熟女風格，宣告「帥氣御姊風一樣扛得住」，也期待未來在角色上有更多突破。

邱偲琹睽違三年重返大螢幕，以《親愛的殺手》入圍今年香港電影節新秀競賽單元，該片也獲選為2020年高雄電影節開幕片，她電影中突破尺度，預告連自己看了都臉紅心跳。張洛提在即將播出的《天巡者》中飾演邵雨薇弟弟，他這回拍攝形象照，揮別過去陽光形象，蓄鬍改走「熟男歐爸」路線，他透露近期為新戲籌備角色做改變，請大家拭目以待。

今年加入周子娛樂的新生代演員陳加恩、Rosen，陳加恩已完成一部電影拍攝，參演的喜劇迷你影集《不讀書俱樂部》也將在11月播出，陳加恩私下也常在IG分享生活，雖年輕但擁有超齡思想，內心也不失可愛孩子氣。

(中時 )